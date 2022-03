Câmara de Lobos conclui alargamento do Caminho do Estaleiro

Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, esteve hoje no Estreito de Câmara de Lobos, em visita ao recém concluído alargamento do Caminho do Estaleiro. "Uma obra que se insere na política de obras de proximidade promovidas pela autarquia e que serve o aglomerado populacional existente, e vem melhorar o acesso aos terrenos agrícolas, constituídos maioritariamente por vinhas, existentes no local", refere uma nota de imprensa da autarquia.

"Esta via, transversal ao caminho de Santo António, uma via estruturante da Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos que serve uma extensa área de vinhedos, conta agora com uma faixa de rodagem com 2,80 metros de largura, dotada de toda a infraestrutura de drenagem de águas pluviais e de distribuição de água de rega, permitindo o acesso automóvel a habitações e terrenos agrícolas", explica.

"A obra incluiu ainda a construção de muros de suporte e de uma zona ampla de estacionamento público, e representou um investimento municipal na ordem dos 212 mil euros", contabiliza. "Segundo Pedro Coelho "esta era uma obra pedida pela população local, que de bom grado cedeu os terrenos necessários à execução da mesma", citado pela nota.

"O alargamento do Caminho do Estaleiro segue a política de investimento municipal em obras de proximidade, que o atual executivo segue desde o início do primeiro mandato, no sentido da melhoria das acessibilidades a habitações e terrenos agrícolas", segundo Pedro Coelho "esta é mais uma pequena obra em termos de valor investido, mas que representa uma grande melhoria na qualidade de vida da população da zona, não só a nível de acesso automóvel, mas também a nível da valorização do seu património. A promoção do investimento municipal é feita de e forma programada e criteriosa tendo em conta o efeito potenciador de crescimento e novas oportunidades, tão importantes nestes tempos de pandemia", conclui