Muito trânsito a esta hora, mas sem casos

Num dia que amanheceu com sol, mas cujas previsões apontam para aguaceiros ou até neve, mas nas zonas altas, as principais estradas da Madeira escoam o trânsito sem muitas dificuldades, apesar de muito intenso nestas horas-de-ponta.

Em toda a zona da Via Rápida que compreende o aglomerado do Funchal, como habitualmente o trânsito fica complicado nas duas primeiras horas, com viaturas sobretudo a circular desde a zona Leste, no sentido Machico - Ribeira Brava, embora no sentido oposto também ocorram muitas zonas de congestionamento.

No entanto, para já não há sinais de casos nesta via, ou noutra mais concorrida, nomeadamente ao longo da Cota 40, em cuja extensão também acorrem muitas viaturas para acederem ao centro do Funchal.