Fernando Mendes visita Fundação Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo

O actor e apresentador Fernando Mendes visita, este sábado, 26 de Março, a Fundação Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo.

A visita, que acontece pelas 11 horas, insere-se na dimensão solidária da peça ‘Insónia’, que sobe ao palco do Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, no próximo domingo, 27 de Março.

A receita desta sessão, marcada para as 15 horas, reverte para ajuda social orientada pela referida fundação.

Recorde-se que Fernando Mendes regressou à Madeira este mês de Março com o espectáculo ‘Insónia’, que estreou no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, tendo a receita da primeira sessão revertido para a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

Uma semana depois, a 20 de Março, uma segunda sessão teve lugar na Escola Agrícola da Madeira, em favor da associação Adenorma.

O ciclo de espectáculos chega, agora, ao fim na Ilha Dourada.