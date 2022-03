Milhares de pessoas marcham em Madrid contra o aborto e a eutanásia

Milhares de pessoas, muitas delas jovens, manifestaram-se hoje no centro da capital de Espanha, Madrid, para defenderem a vida "desde a conceção até à morte natural" e rejeitarem o aborto e a eutanásia.

A Marcha pela Vida 2022, convocada pela plataforma 'Sim à vida' e na qual estão integradas mais de 500 associações, ocorreu no âmbito da celebração do Dia Internacional da Vida, que se comemorou a 25 de março, e contou com o apoio de vários deputados nacionais e regionais do partido de extrema-direita Vox.

Os manifestantes percorreram as principais ruas do centro da capital espanhola e no final da marcha foi lido um manifesto, tendo ainda várias pessoas intervindo, como o presidente do Colégio de Médicos de Madrid, Manuel Martinez-Selles.

Tendo participado a título pessoal na iniciativa em anos anteriores, Manuel Martínez-Sellés foi este ano convidado para a marcha e explicou que "a medicina defende a vida", realçando que tanto o código de ética dos médicos espanhóis como a Associação Médica Mundial "proíbem a eutanásia muito claramente, mesmo com o pedido expresso do paciente".

Uma das participantes da manifestação, María San Gil, atual vice-presidente da Fundação Villacisneros e ex-presidente do PP basco, afirmou que o apoio a esta marcha "é fundamental, ainda para mais este ano, quando está para ser aprovada a infame lei da eutanásia e se fala de uma reforma muito pior da lei do aborto".

Cerca de 9.000 pessoas participaram na manifestação, segundo a delegação do governo, referindo os organizadores "até 20.000", de acordo com a agência noticiosa espanhola EFE.

Do Vox, estiveram os deputados nacionais Georgina Trías, Roció de Meer, Cristina Esteban e José María Sánchez, além dos deputados regionais, Gádor Joya, José Luis Ruiz Bartolomé, Ignacio Arias e Mariano Calabuig, indicou o partido.