Madeira tem "total disponibilidade" para colaborar com o Governo Central

O Presidente do Governo Regional da Madeira destacou esta quinta-feira, 24 de Março, que o XXIII Governo Constitucional, liderado por António Costa, está "mais equilibrado que o anterior". Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem da reunião mantida esta manhã com a vereação executiva da Câmara Municipal do Porto Santo.

Na ocasião, o chefe do executivo madeirense reiterou que a Madeira tem "total disponibilidade para colaborar com o Governo e com os ministros", lembrando que "tudo o que se resolve na Madeira são soluções que são encontradas para o País". Albuquerque avançou ainda que estará presente na tomada de posse do novo Governo, momento em que vai solicitar ao Primeiro-Ministro uma reunião de trabalho para resolver "algumas questões da Madeira que estão pendentes".

Em cima da mesa estarão um " conjunto de situações", nomeadamente a questão do financiamento do Hospital Central e Universitário da Madeira, a actual situação do CINM-Centro Internacional de Negócios da Madeira, que precisa "começar muito rapidamente a inscrever as novas empresas", a questão da lei das finanças regionais, a questão fiscal e ainda a questão da captação das tecnológicas para a Região. "Estamos totalmente disponíveis para esse diálogo", disse o governante madeirense.

Questionado sobre as perspectivas de relação entre o Governo Regional e o Governo Central, Miguel Albuquerque disse que neste momento estão reunidas as condições para "trabalhar com serenidade tendo em vista a resolução dos problemas da população", uma vez que o PS "não tem grandes objectivos" políticos para a Madeira.

Espero que sim porque neste momento o Primeiro-Ministro não tem grandes objectivos na Madeira. Os objectivos que o Primeiro-Ministro tinha enquanto líder do PS era o PS governar a Madeira, como foram cinco derrotas e como o actual Primeiro-Ministro não está circunscrito às imposições da extrema esquerda porque tem maioria absoluta, neste momento temos condições para trabalhar com serenidade tendo em vista a resolução dos problemas da população. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira

A tomada de posse dos novos ministros deverá acontecer a 30 de Março e contará com a presença do chefe do executivo madeirense.

Confira a nova composição do novo Governo da República: