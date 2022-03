“Falares da Ilha – Os dialetos madeirenses” em debate no Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal

No próximo dia 18 de março, pelas 18 horas, o Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal realiza a 5ª sessão do corrente ano, com os convidados Lídio Araújo e Naidea Nunes.

A partir da obra Era uma vez em Câmara de Lobos, de Lídio Araújo, serão abordados um conjunto de narrativas relacionadas com a vivência quotidiana desta comunidade, tendo por base os "falares" e o "dialecto". A conversa contará com a moderação Cláudia Sousa.

Naidea Nunes Nunes é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (Variante de Português e Francês) e Mestre em Linguística Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Doutorada em Linguística Românica pela Universidade da Madeira, é professora auxiliar no Centro de Competência de Artes e Humanidades da mesma universidade.

É pós-doutorada na área de Ciências da Linguagem e Linguística Aplicada pelo Instituto Universitário de Linguística Aplicada da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona e membro investigador do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, na linha de investigação “Diacronia e Dialetologia”.

Lídio Araújo é natural de Câmara de Lobos, onde nasceu em 1951. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, variante Português-Francês, pela Universidade Clássica de Lisboa.

Publicou o seu primeiro livro Filhos do Mar, em junho de 2002, uma narrativa sobre a vivência quotidiana da classe piscatória de Câmara de Lobos, com destaque para o seu linguajar caraterístico.

As inscrições deverão ser formalizadas até ao dia 16 de março, para o email [email protected], com a indicação do nome, idade, endereço de e-mail e nº telemóvel, sendo consideradas por ordem de chegada, até o máximo de 15 participantes por sessão.

Após o fecho das inscrições, os participantes receberão por e-mail e telefone a confirmação da sua inscrição na sessão desse mês.

O clube de leitura, um projeto dinamizado pela Biblioteca Municipal do Funchal, permite ao público alargar horizontes descobrindo novas obras ou autores, ganhar conhecimentos sobre diversas áreas e temáticas, compreender mensagens subjacentes nas obras, enriquecimento cultural e partilha de ideias.