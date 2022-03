Vídeo ilustra adeptos do Vitória de Guimarães a condicionar trânsito na Serra de Água

Um vídeo partilhado por uma leitora do DIÁRIO ilustra o ambiente que se viveu, ontem, na Serra de Água, com a presença de dezenas de adeptos do Vitória de Guimarães, que entoavam cânticos e condicionavam a circulação automóvel.

As imagens dão conta de várias pessoas a ocuparem a via pública, dirigindo cânticos para os automobilistas e dificultando a circulação de viaturas.

Tal como o DIÁRIO noticiou, mais tarde, cerca das 22 horas, acabariam por ser mobilizados para o local cerca de uma dezena de veículos da Polícia de Segurança Pública para serenar os ânimos devido a desacatos nessa freguesia.

Apesar de todo o aparato, não houve lugar a detenções na sequência deste caso.