Temperaturas mínimas bateram recordes

As temperaturas do ar neste início de manhã mantêm-se negativas nas estações meteorológicas do IPMA situadas acima da cota dos 1500 metros – Pico do Areeiro, Chão do Areeiro (-1.4 ºC) e Bica da Cana (-1.5 ºC). No caso da estação mais alta, Pico do Areeiro, o último registo disponível remonta às 03:00 da madrugada, altura em que se registavam -3.2 ºC, a temperatura mínima mais baixa registada este Inverno na Madeira. Nesta estação o acumulado de precipitação apresenta-se muito significativo (corresponderia a aviso vermelho), mas tudo indicia que este valor esteja a ser empolado pela neve acumulada, não devendo por isso ser considerado. Alegadamente o frio extremo terá bloqueado o dispositivo que transmite os dados desta estação.

As temperaturas na última hora mantinham-se muito baixas mesmo em cotas intermédias como era o caso do Santo da Serra (4.4 ºC), Prazeres e Monte (5.9 ºC).

No Funchal (Observatório e Lido) as temperaturas mínimas hoje registadas (até às 08:00) foram de 9.8 ºC, e em Porto Santo de 7.0 ºC.