Campeonato nacional individual e clubes com participação de atletas de clubes regionais

Vários atletas deslocaram-se, no passado sábado, a Arronches para participar na competição de Duatlo, em nome individual e a representar os clubes da Região, completando os 5km de corrida, 20km de ciclismo e terminando com 2,5km de corrida.

Do CF Andorinha/AQUIMADEIRA-Solutions participaram três atletas masculinos, sendo que Bernardo Teixeira alcançou o 27º lugar na geral masculina, 4º no escalão de Cadetes, Tiago Serrano terminou a prova em 28º lugar da geral masculina e 6º do escalão Junior, Diego Cisneros terminou em 82º lugar da geral masculina, ficando em 11º do escalão 20-24. O CF Andorinha/AQUIMADEIRA-Solutions, com estas participações, conseguiu o 9º lugar por clubes.

O CNF fez-se representar pelos atletas Francisco Luís e Mariana Vargem. Nos masculinos, Francisco Luís alcançou o 14º lugar da geral e 4º do escalão 20-24. Esta participação também pontuava para o Campeonato Nacional de Desporto Universitário, sendo que o atleta do CNF alcançou o 2º lugar nesse campeonato. Já nos femininos, Marina Vargem conseguiu o 3º lugar feminino e 2º no escalão 20-24.

Já o CDES – HP Portas & Automatismos contou com a participação do atleta Pedro Carvalho, que terminou a prova em 114º lugar da geral masculina e 10º do escalão 40-44.

A competir em nome individual, o atleta licenciado regional Christian Dias participou na prova, obtendo o excelente 9º lugar da geral masculina e alcançando o 1º lugar do escalão de Juniores.