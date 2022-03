Autocarro retido entre o Vasco Gil e a Estrela

Devido ao granizo acumulado na estrada da Eira do Serrado – pontualmente cai com intensidade – o mini-autocarro da Câmara Municipal de Câmara de Lobos que faz o transporte escolar na freguesia do Curral das Freiras encontra-se retido desde as 07:00 zona alta de Santo António.

De acordo com o motorista do ‘minibus’, ao início da manhã quando subia em direcção ao Curral das Freiras não conseguiu ir além do sítio das Casas, entre o Vasco Gil e a Estrela. O manto de granizo tornou o piso escorregadio e impossibilitou de prosseguir viagem. Ainda conseguiu encontrar local para fazer inversão de marcha, mas a queda de granizo, que teima em cair, obrigou-o a encostar na berma da estrada depois de sentir a viatura a escorregar. Está há pelo menos três horas a aguardar por melhores condições para sair da zona alta.