Navios-cargueiro com dificuldades para atracar no Caniçal

Os dois navios-cargueiro que chegam hoje à Madeira estão com dificuldades em atracar no Porto do Caniçal.

Neste momento, após algum tempo de espera, o 'Funchalense 5' está a entrar na barra com ajuda dos rebocadores 'Comandante Passos de Gouveia' e 'Boqueirão'. Este navio é proveniente de Lisboa e devia ter atracado pelas 7h15.

Já o 'Ponta do Sol', que devia ter chegado pelas 7h00, ainda que tenha tentado antecipar a entrada no Porto do Caniçal, aguarda pelo apoio dos rebocadores. O navio é proveniente de Ponta Delgada, Açores.

Recorde-se que há aviso de agitação marítima forte para a costa Sul da Madeira, válido entre as 2h11 da noite passada e as 18h00 de amanhã, terça-feira, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 metros.

Na costa norte, porto de abrigo nas últimas situações agrestes no mar, a previsão é de ondas até 13 metros até às 12h00, agravando-se até 14 metros no máximo até às 15h00 de hoje.