E a leitura, como vai?

Há uma frase de Saramago que diz o seguinte: “A leitura é, provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar.” Não podia deixar de concordar. Pegar num livro, folheá-lo e entrar nas suas páginas transporta-nos para uma realidade que não é a nossa. Há uma aproximação entre quem escreve e quem lê.

Recentemente, foi publicada uma notícia que referia: “61% dos portugueses não leram um único livro em 2020 e que apenas 27% leram entre um e cinco livros”. Ora, estes dados são muitos preocupantes, uma vez que somos um dos países da Europa que menos lê e, o país com menos educação (apenas 52% da população tem o ensino secundário), estando 26 pontos percentuais abaixo da média da União Europeia, no que toca a este último ponto. Como sempre, e com muito orgulho (ironia), Portugal na cauda da Europa. Obviamente que, quantos menos livros se vendem, mais caros eles se tornam. Mas isso não deveria ser um problema. Os livros estão e são caros. Isso é um facto. Mas podemos ler sem comprar um livro. Existem bibliotecas, onde podemos requisitar livros. Podemos pedir emprestado a família e amigos. Existem feiras e alfarrabistas onde os livros são relativamente baratos… Existem, por aí, uma série de opções para promover o hábito da leitura.

Ler é importante, e devemos ter consciência disso. Ler não é apenas para os “formados”. Não. Ler é para toda a gente. Ajuda no nosso vocabulário, estimula a nossa criatividade, ajuda na ansiedade e stress, tornam-nos mais críticos. E a leitura ensina!

Infelizmente, não há no nosso país incentivo à leitura. Vê-se isso nas famílias que não incutem os filhos desde crianças. A minha mãe, não tem o hábito de ler. Mas quando eu era criança e não queria comer a sopa, ela sempre me contava histórias. Era a história da carochinha, a história da branca de neve e os setes anões e algumas delas inventadas por ela. Sem se aperceber incutiu o hábito em mim. Hoje, leio e releio e recomendo sempre os livros que mais gosto.

Experimentem passar por uma livraria ou biblioteca e folhear um livro. Levem-no para casa ou para um banco do jardim e deliciem-se com as milhares de histórias que existem por aí.

Descubram autores portugueses e estrangeiros. Leiam livros contemporâneos, livros clássicos. Leiam poesia. Leiam o livro que quiserem… Mas leiam. Porque isso faz-nos bem e não podemos continuar a ser um país miserável e pobre como somos. Talvez, por isso não estejamos a evoluir.

Tempo e dinheiro investido para o nosso desenvolvimento pessoal é das melhores coisas que podemos fazer.

Então, vamos a isso?