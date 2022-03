Neve e granizo confirmados neste dia de temporal

Já caiu neve e granizo na Madeira durante a noite e já esta manhã, tal como previsto pelo IPMA.

Nas zonas mais altas da Madeira o Pico do Areeiro e no Paul da Serra, seguramente já com neve, bem como em cotas mais baixas, sendo visível da baixa do Funchal um manto branco, que deverá ser granizo que caiu já esta manhã, na zona do Terreiro da Luta.

Com mínimas de -3,3 ºC no Pico do Areeiro, -1,7 ºC no Chão do Areeiro e -1,5 ºC na Bica da Cana, estas foram as zonas mais frias da Madeira, embora no Funchal com a mínima nos 9,8 ºC tenha já caído granizo em zonas abaixo da conta 200.

Em toda a rede do IPMA só no Porto Moniz (11,8 ºC) a mínima não foi inferior a 10 ºC.