Ireneu Cabral Barreto destaca "acção benemérita" do Lions Clube do Funchal

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu esta terça-feira, 8 de Março, em audiência, no Palácio de São Lourenço, a nova direcção do Lions Clube do Funchal, presidida por Teresa Dias Borges Jardim.

No decurso da audiência de cumprimentos, os membros da nova direcção tiveram ocasião de informar o Representante da República sobre os objectivos do Clube Lyon Internacional e, em particular, sobre as actividades da Delegação da Madeira, nomeadamente o programa de bolsas de estudo, que abrange neste momento 15 alunos do ensino superior com dificuldades financeiras, bem como sobre as iniciativas de apoio médico e de ajuda alimentar a cidadãos carenciados, além da organização da já tradicional Feira do Pão, que terá lugar no início de Maio.

A finalizar a audiência, o Representante da República elogiou e agradeceu "a acção benemérita" do Lions Clube do Funchal, e desejou à nova direcção os maiores sucessos.