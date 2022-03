Estrada para o Curral das Freiras está interdita

A estrada de entrada e saída ao Curral das Freiras esteve interdita durante grande parte da manhã, estará agora a ser encerrada ao trânsito devido à acumulação de gelo.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão no local, bem como a PSP e as Estradas da Madeira que também eram aguardados para proceder ao fecho temporário da única via de acesso rodoviário à freguesia.

No início da manhã, quem quisesse passar estaria por sua conta e risco, embora com o forte aviso da natureza.