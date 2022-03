Marítimo perde em casa diante do Vitória SC

Um grande golo, ao minuto 82, de Nicolas Janvier permitiu, esta tarde, ao Vitória de Guimarães vencer o Marítimo em jogo a contar para a 26.ª jornada da I Liga, que teve lugar no Estádio do Marítimo.

Numa partida onde se lutava pelo sexto lugar da classificação, os vimaranenses foram mais afoitos, tiveram mais oportunidades de golo e acabaram por ser felizes na recta final da partida com o grande golo do jogador francês após bom passe de Geny Catamo.

Com este triunfo a equipa orientada por Pepa ocupa agora o sexto lugar, isolado, com 36 pontos, enquanto os verde-rubros mantiveram o oitavo lugar com 32 pontos.