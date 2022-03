Jornalista americano morto e outro ferido durante ataque russo

Um jornalista americano do jornal The New York Times foi hoje morto e outro ficou ferido durante um ataque russo em Irpin, no extremo noroeste de Kiev, na Ucrânia.

Os dois homens foram atingidos enquanto circulavam numa viatura com um civil ucraniano, também ferido, disse à agência France-Presse Danylo Shapovalov, médico envolvido com as forças ucranianas que cuidaram das vítimas.

O jornalista da AFP também viu o corpo do jornalista morto e que seria fotógrafo.

Os "invasores [russos] matam cinicamente até mesmo jornalistas internacionais, que tentam mostrar a verdade sobre as atrocidades das tropas russas na Ucrânia", disse o chefe de polícia da região de Kiev, Andriy Nebitov, citado pela agência espanhola EFE.

"Hoje, um correspondente, de 51 anos do mundialmente famoso New York Times foi morto a tiro em Irpin. Outro jornalista foi ferido. Atualmente, eles estão a tentar retirar a vítima da zona de combate", escreveu Nebitov no Facebook.

Cliff Levy, um dos responsáveis do The New York Times, mostrou no Twitter a sua profunda tristeza "ao saber da morte de um jornalista americano na Ucrânia, Brent Renau", que, como explicou, era "um talentoso fotógrafo e cineasta".

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.