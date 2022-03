O PS-nacional espera que Sérgio Gonçalves seja presidente do Governo em 2023. Uma afirmação deixada ao Congresso por José Luís Carneiro, secretário-geral-adjunto dos socialistas nacionais, em representação de António Costa.

O PS-Madeira está preparado para assumir as funções do Governo Regional, diz o dirigente nacional, porque tem um projecto capaz. "A confiança do PS-nacional é total".

"Em 2023 o PS vai ter mesmo a maioria nesta região autónoma".