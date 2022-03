FC Porto perde em casa com o Lyon para a Liga Europa

O FC Porto perdeu hoje por 1-0 na receção aos franceses do Lyon, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, disputado no Estádio do Dragão.

Um golo do brasileiro Lucas Paquetá, aos 59 minutos, decidiu o primeiro duelo da eliminatória, naquele que foi o primeiro desaire dos 'dragões' desde dezembro, quando foram derrotados pelo Atlético de Madrid, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

FC Porto e Lyon voltam a defrontar-se em 17 de março, na segunda mão dos 'oitavos', que será disputada em França.