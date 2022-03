Pelo menos 60 mortos em acidente de comboio na República Democrática do Congo

Pelo menos 60 pessoas morreram no descarrilamento de um comboio na província de Lualaba, na sexta-feira, no sul da República Democrática do Congo (RDCongo), informaram hoje as autoridades.

"As primeiras informações indicam que houve 60 mortos em consequência deste acidente", indicou o secretário da ministra dos Assuntos Humanitários e Sociais, Jean-Serge Lumu.

"De acordo com as primeiras informações, 10 vagões podem ter caído de um precipício", acrescentou.

O comboio terá descarrilado a 10 quilómetros da cidade de Lubudi cerca das 23:00 locais (22:00 em Lisboa) de sexta-feira, segundo declarações de testemunhas recolhidas pelos 'media' locais.