Semana marcada por 60 acidentes que resultaram em duas mortes na Madeira

O balanço da sinistralidade rodoviária, emitido pela PSP, dá conta de 60 acidentes de viação ocorridos entre os dias 4 e 10 de Março. Destes, resultaram 32 feridos ligeiros e duas mortes.

Em causa está um acidente envolvendo três carros, no Campanário, em que morreu uma mulher na casa dos 30 anos, na noite de segunda-feira. Ao final da tarde de terça-feira, no Funchal, um jovem ciclista de 21 anos morreu na sequência de uma colisão com um autocarro.

A Polícia de Segurança Pública realizou uma série de operações de fiscalização rodoviária, das quais resultaram 32 detenções por condução sob o efeito do álcool; 7 detenções por condução sem habilitação legal; 1 detenção por condução sob o efeito do álcool e sem habilitação legal; 3 detenções por desobediência (1 por recusa em efetuar o teste de alcoolemia em Santa Cruz e 2 em Câmara de Lobos por condução com o título de condução apreendido) e 1 detenção por especulação no Funchal.