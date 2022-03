Portugal com mais 12.794 contágios, 19 mortes e menos internados

Portugal registou 12.794 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 18 mortes associadas à covid-19 e nova diminuição dos internamentos em enfermaria, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, hoje estão internadas 1.127 pessoas, menos 47 do que na quarta-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão agora 70 doentes, menos dois do que no dia anterior, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos aumentou hoje para 482.801, mais 4.457 do que na quarta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 8.319 pessoas, para um total de 2.876.177 recuperadas desde o início da pandemia.