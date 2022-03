Quatro madeirenses do PSD reconduzidos na direcção da ANAFRE

O presidente da Delegação da Madeira da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Celso Bettencourt, adiantou ao DIÁRIO que serão reconduzidos quatro madeirenses na direcção do Conselho Directivo da associação na lista do PSD.

O presidente da Assembleia Freguesia de Santo António, Rui Santos irá continuar como vogal do Conselho Directivo da ANAFRE, e já para o Conselho Geral foram indicados, Pedro Gomes, o presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Simplício Pestana, o actual secretário da Mesa da Assembleia de São Pedro.

Celso Bettencourt adiantou que Simplício Pestana é uma peça importante no grupo do PSD no Conselho da ANAFRE e é quem no fundo que coordena este grupo de uma forma informal neste órgão.

Este fim de semana está a decorrer o XVII Congresso da ANAFRE em Braga, onde marcam presença uma extensa comitiva da Madeira, 26 Juntas, 54 autarcas e 47 observadores. Em cima da mesa vão estar a discussão de vários temas que neste momento preocupam a gestão das Juntas de Freguesia.