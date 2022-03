"O CDS para sobreviver tem de concorrer com o PSD-M"

“Mas alguém vê o CDS se esforçar para que isto não vá para o lado socialista? Não se vê. O que se vê são os senhores do CDS que vão passeando, vão aparecendo de manga arregaçada e sem o casaco, mas trabalho político é pouco”. As palavras foram registadas esta manhã e pertencem a Miguel de Sousa que continua a ser uma voz crítica a um acordo pré-eleitoral entre social-democratas com os centristas que parece estar perfeitamente definido.

“É uma luta pela sobrevivência da parte deles. Mais nada. Para sobreviver têm de concorrer com o PSD-M porque se concorrem em separado desaparecem como lá desapareceram”, acentuou, referindo-se ao facto de os centristas terem obtido um resultado eleitoral nas Legislativas desastroso que deixou de ter representação parlamentar na Assembleia da República.

“A sobrevivência é um acto natural das pessoas e eles estão nessa”, reafirmou, considerando que este será um tema que para explorar até 2023.