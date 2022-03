PSD Açores está "sempre com arquipélago irmão"

Pedro Nascimento Cabral, vice-presidente do PSD-Açores e presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, diz que os social-democratas estão "sempre ao lado do arquipélago irmão e do PSD-M".

A declaração faz mais sentido até "para que juntos consigamos afirmar uma melhor autonomia, eficaz e vá ao encontro dos anseios dois dois povos e combater um certo centralismo que está sempre presente na perspectiva de uma maioria absoluta do PS de António Costa”.

O dirigente afirmou que esse é um dos desafios que os social-democratas açorianos e madeirenses têm pela frente uma vez que suspeita que haverá tentativas que o centralismo sempre faz para não respeitar os estatutos político-administrativos numa luta pela autonomia que nunca está ganha”.

Sobre uma coligação pré-eleitoral entre social-democratas e centristas na Madeira, onde, aliás, os açorianos mantêm também um acordo parlamentar, considera que o CDS sempre será um parceiro do PSD, tanto lá como cá.