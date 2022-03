Assembleia Legislativa da Madeira abre portas ao 'Ensemble XXI'

A Orquestra Clássica da Madeira, através da sua Orquestra de Cordas Ensemble XXI, apresenta, pelas 16 horas deste domingo, dia 6 de Março, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto especial na sua programação.

Dando continuidade ao Ciclo Solistas da Orquestra, iniciado em Outubro, este concerto contará com a participação de Fabien Filipe, Tubista Solo da Orquestra Clássica da Madeira.

Em relação programa, serão interpretadas duas obras ímpares da literatura musical para orquestra de cordas, nomeadamente a Saint Paul’s Suite de Holst e a Holberg Suite, Op. 40 de Grieg.

Como parte central deste concerto, o tubista madeirense Fabien Filipe interpretará a solo, de Thomas Stevens, as Variações em estilo antigo para tuba e orquestra de cordas.

Um concerto que nos diz muito, não só pelo facto de estarmos novamente a fazer música e a partilhá-la entre nós, mas porque representa este momento onde sentimos o retorno aos concertos, de forma continuada, ao vivo numa sala de concertos, e assistidos pelo nosso público, num novo contexto, marcado também pelas regras de segurança recomendadas e exigidas pelas instituições de saúde pública. Norberto Gomes, Director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Os bilhetes custam entre 15 e 5 euros e ainda podem ser adquiridos, este domingo, no local do concerto, a partir das 15 horas. Os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.

PROGRAMA:

Gustavus Theodore von Holst [1874-1934] - Saint Paul’s Suite (1912)

Thomas Stevens - Variações em estilo antigo para TUBA e Orquestra de cordas

Edward Grieg [1843 – 1907] -Holberg Suite, Op. 40

MÚSICOS:

Yuriy Kyrychenko · Violino

Elena Kononenko · Violino

Olga Proudnikova · Violino

Vladimir Proudnikov · Violino

Maxim Taraban · Violino

Anahit Dalakyan · Violino

Rostyslav Kuts · Viola

Treneddy Maggiorani · Viola

Stella Silvian · Violoncelo

Mikolaij Lewkowicz · Violoncelo

Marcello Romagnuolo · Contrabaixo

Tiago Vaz · Contrabaixo

Solista. Fabien Filipe. Tuba