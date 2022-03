CS Madeira recebe VC Viana e AD Machico visita CV Oeiras

As equipas madeirenses a competir na 2.ª Fase dos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão, de Seniores Femininos e Seniores Masculinos têm, este fim-de-semana, a 2.ª jornada da competição.

A AD Machico tem uma deslocação a Oeiras, onde defrontará no sábado, às 17 horas, no Pavilhão Desportivo São Julião da Barra, o CV Oeiras (Clube de Voleibol de Oeiras), equipa do atleta madeirense Guilherme Menezes.

A equipa de Machico na sua estreia recebeu o Ala de Nun’ Álvares de Gondomar, tendo perdido por 0-3. O CV Oeiras não tem ainda nenhum jogo disputado, uma vez que adiou o seu jogo inaugural frente à equipa açoriana ADES Praiense.

Por sua vez, o CS Madeira irá ter o seu primeiro jogo em casa nesta 2.ª Fase, ao receber, no Domingo, às 19h30, no Pavilhão da Levada, o VC Viana (Voleibol Clube de Viana).

O CS Madeira visitou, na semana passada, o GDC Gueifães tendo perdido por 3-0. O VC Viana soma 3 pontos na classificação após vitória por 3-0 à equipa açoriana Santa Cruz SC. O GDC Gueifães ocupa o 1.º lugar da classificação, com duas vitórias em dois jogos já realizados, totalizando 5 pontos (vitória por 3-0 e 3-2).