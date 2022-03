O Sindicato dos Trabalhadores de ser. de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas encerrou ontem as iniciativas no âmbito da Semana da Igualdade da CIMH da CGTP-IN.

Foram realizadas acções de contactos com os trabalhadores do sector da prestação de serviços de limpeza, sob o Lema: 'Salários/Precaridade Laboral'.

De acordo com o sindicado, "este sector, que emprega a maioria mulheres, está nos primeiros lugares no que respeita a trabalho precário e de baixos salários".

"A precariedade não é uma situação normal. Não pode ser natural trabalhar com a ameaça permanente de desemprego, com a insegurança de não conseguir aguentar a sobrecarga de trabalho, com a desilusão de depois de tanto trabalhar durante um mês, não receber salário que chegue para meio mês", lamentou.

Terminadas as iniciativas da Semana da Igualdade, a estrutura sindical promete "continuar a luta".