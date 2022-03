CDS diz que UMa continua a ser subvencionada pelo Governo da República

O grupo parlamentar do CDS está a promover um conjunto de reuniões com algumas instituições da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente instituições com uma contribuição social e económica de relevância para a sociedade madeirense e porto-santense.

Neste sentido, solicitou uma reunião com o Reitor da Universidade da Madeira, com o objectivo de perceber qual o estado actual, nomeadamente do financiamento da Universidade da Madeira e, também, dos projectos para o futuro.

Por um lado, o Grupo Parlamentar do CDS ficou agradado porque a Universidade da Madeira tem tido uma oferta de vários cursos que têm a ver, em particular, com a área do Turismo e que têm tido grande acolhimento por parte dos alunos e também dos empresários regionais.

“Aliás, estes cursos na área do turismo têm sido um enorme sucesso. Tem havido uma integração praticamente plena dos estudantes nas unidades hoteleiras regionais e empresas ligadas ao turismo no âmbito dos seus estágios e esta interação é, de facto, muito positiva”, afirma Lopes da Fonseca.

Constatou, também, que há muitos projectos de enorme valor que a Universidade da Madeira tem previsto concretizar, mas, infelizmente, o financiamento por parte do Estado em relação à Universidade da Madeira continua a ser reduzido e as universidades das duas regiões autónomas devem ser discriminadas positivamente. “Ou seja, fazemos parte, tanto a Madeira como os Açores, de Regiões Ultraperiféricas e o Governo da República deve ter em conta essa realidade como acontece, nomeadamente, em Espanha, que é discriminada positivamente e tem reforço de financiamento. Isto, infelizmente, não acontece nem com a Universidade da Madeira, nem com a Universidade dos Açores”, constata o líder parlamentar do CDS.

Por outro lado, o centrista salienta o aspecto negativo que retirou desta reunião com o reitor e que o preocupa. “A Universidade da Madeira continua a ser subvencionada. Há verbas que a Universidade da Madeira precisa para lançar até mais projetos e, eventualmente no futuro novos cursos, mas, devido à limitação das transferências do Estado para a Universidade da Madeira, ela acaba por ficar aquém dos projetos que pretende concretizar.”

Na oportunidade, Lopes da Fonseca referiu que, “neste enquadramento de coligação entre o PSD e o CDS, vamos procurar apresentar propostas que, em sede de Orçamento de Estado, possam ir no sentido de majorar os Orçamentos da Universidade da Madeira, para que possam concretizar estes projetos porque se assim não for, a UMa fica inferiorizada em termos de concretização dos seus objectivos.”

Lopes da Fonseca apela, também, aos outros partidos, em particular ao partido socialista que tem agora uma maioria absoluta na Assembleia da República, que seja sensível a esta realidade. “A Universidade da Madeira precisa de um reforço em termos de financiamento e é preciso que se concretize esse reforço já no próximo Orçamento para que a Uma receba aquilo a que tem direito.”

O centrista constata que, “a Universidade da Madeira nem recebe os 2,5% em termos do que representa a população da Madeira no todo nacional.” E termina, acreditando que “o partido socialista, que agora tanto apregoa ao diálogo, vai promover esse diálogo junto do Governo da República, no sentido que a Universidade da Madeira venha a ser discriminada positivamente e consiga receber as verbas que precisa para avançar e concretizar estes projectos.”