A Universidade da Madeira (UMa) está a aceitar candidaturas à primeira fase de acesso aos mestrados, até 31 de Março, para a maioria destes cursos, e até 13 de Abril, para o de Nanoquímica e Nanomateriais.

Nesta primeira fase, os candidatos podem escolher entre 14 cursos de mestrado, nas áreas das Artes e Humanidades, das Ciências Exatas e da Engenharia, das Ciências Sociais, das Ciências da Vida, e das Tecnologias e Gestão.

O mestrado com mais vagas – 20 – é o de Gestão Hoteleira. Segue-se Biologia Aplicada com 15; Design de Media Interativos com 10; Engenharia Civil com 10; Engenharia Informática com 10; Estudos Regionais e Locais com 10; Bioquímica Aplicada com 8; Nanoquímica e Nanomateriais com 8; Engenharia Eletrotécnica – Telecomunicações com 5; Gestão Cultural com 5; Linguística: Sociedades e Culturas com 5; Literatura, Cultura e Diversidade com 5; Matemática, Estatística e Aplicações com 5; e Psicologia da Educação também com 5.

Podem candidatar-se aos mestrados da UMa, os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, os titulares de um grau académico superior estrangeiro, e os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que ateste capacidade para realização do ciclo de estudos.

Para o ano lectivo 2022/2023, a UMa terá bolsas de estudos em alguns mestrados, que consistem na redução do valor das propinas, destinadas aos estudantes nacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Venezuela, abrangidos pelo estatuto de estudante internacional da UMa, e aos estudantes com melhores médias de candidatura aos cursos.

As candidaturas são feitas exclusivamente online.