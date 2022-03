Governo Regional premiou trabalhos escolares na iniciativa ‘A Pandemia ainda não acabou’

Decorreu, esta manhã, na Escola Horácio Bento Gouveia, a entrega de prémios da iniciativa ‘A Pandemia ainda não acabou - Regresse às Aulas em Segurança’, uma acção integrada na 3ª fase da campanha de comunicação em torno da covid-19, dinamizada pelo Governo Regional, através do Instituto de Administração de Saúde.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que presidiu à cerimónia que premiou os melhores trabalhos dos 239 submetidos por diversos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos e do Ensino Secundário das escolas da Região, destacou as duas linhas fundamentais que têm sido seguidas na educação regional.

“Por um lado, temos as ciências aplicadas, ou seja, nós temos estado na liderança nacional na digitalização, nas matemáticas, nos sensores, nas robóticas, todas disciplinas que são essenciais para o futuro. Mas, simultaneamente, é muito importante que seja ministrada nas escolas a cultura geral e também a criactividade, ou seja, tudo o que está ligado às artes”, referiu, explicando que iniciativas como esta são fundamentais para promover a criactividade dos jovens madeirenses, e, consequentemente, preparar da melhor maneira o futuro da nossa sociedade.