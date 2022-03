Céu muito nublado e mar agitado

Céu geralmente muito nublado, vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) e aviso amarelo devido à agitação marítima na Costa Norte da Madeira e Porto Santo até às 9 horas. Em traços gerais esta é a previsão Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) quanto ao estado do tempo para este sábado, na Região.

Há também possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, ao início da noite nomeadamente em Porto Moniz, São Vicente, Santana e Bica da Cana.

A temperatura da água do mar irá rondar os 18/19ºC. Na Costa Norte as ondas de noroeste terão entre 4 a 5 metros, diminuindo

gradualmente para 3 a 3,5 metros. Já na Costa Sul esperam-se por ondas de sudoeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo

gradualmente para 1,5 a 2 metros.

A previsão de temperatura máxima para o Funchal é de 21ºC, à semelhança do Porto Santo.