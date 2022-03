Mais de 420 atletas participaram no Circuito do Livramento

Mais de 420 pessoas, entre adultos e crianças, participaram, hoje, no Circuito de Atletismo do Livramento, iniciativa que regressou após um intervalo de dois anos devido à pandemia.

Esta é a 6.ª edição da prova organizada pela Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, em colaboração com a associação desportiva local Clube de Futebol Carvalheiro e a Associação de Atletismo da Madeira. O tiro de partida foi dado pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, que esteve presente na partida da prova e na chegada dos primeiros atletas à meta. "Estas provas são uma oportunidade para apelar à prática do exercício físico como promotor de uma vida menos sedentária e servem ainda como momento de união e convívio entre famílias. Exemplo disso é o número crescente de adultos que se fazem acompanhar pelos seus familiares menores, edição após edição", destacou a governante, citada numa nota divulgada pela Secretaria.

O Circuito de Atletismo do Livramento é um evento que antecipa o Dia da Mulher, assinalado a 8 de Março. Como forma de homenagear as participantes femininas, foram oferecidas flores e medalhas. No total, participaram cerca de 80 mulheres.