Ex-vereador e candidato critica opções da Câmara de Machico

António Nóbrega, o ex-vereador do PSD na Câmara de Machico que nas últimas eleições Autárquicas foi candidato, pela primeira vez, à presidência do Município pela Iniciativa Liberal, usou hoje a página pessoal na rede social Facebook para criticar as opções do actual executivo socialista liderado por Ricardo Franco. Com fotos a ilustrar o post, o antigo autarca e candidato político denuncia o que diz ser o tratamento dado aos idosos pela Câmara Municipal, comparando a falta de manutenção dos equipamentos para a terceira idade situados ao lado do novo parque canino recentemente inaugurado e que custou mais de 50 mil euros à Autarquia.