Capotamento deixa homem encarcerado em Machico

Um carro despistou-se esta madrugada na via rápida em Machico, à saída do túnel do Piquinho, no sentido Caniçal-Funchal, por volta das 00h30.

Na viatura seguiam dois homens, de 25 e 30 anos, tendo um deles ficado encarcerado no interior do automóvel.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com uma ambulância.

As vítimas foram socorridas e transportadas posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.