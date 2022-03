Santo Amaro vai sofrer interrupção do abastecimento de água

A Câmara Municipal do Funchal acaba de informar que será necessário interromper o abastecimento de água em Santo Amaro, amanhã, sábado, dia 12 de Março, entre as 09h00 e as 11h00.

Devido às intervenções que estão a ser realizadas no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto), vários arruamentos serão afectados.

A saber: Caminho de Santo Amaro; Rua da Orquídea; Rua Dr. Gastão de Deus Figueira; Impasse 2 da Rua Dr. Gastão de Deus Figueira; Rua Dr. Gastão de Deus Figueira; Rua do Santo; Rampa do Santo; Azinhaga de Santo Amaro; Rua Dr. Fernando Rebelo; Travessa Dr. Gastão de Deus Figueira; Impasse 1 de Santo Amaro; Entrada 20 do Caminho de Santo Amaro; Bairro de Santo Amaro; Caminho do Poço Barral.

Termina a nota referindo que a empresa municipal 'Águas do Funchal' fará o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção.