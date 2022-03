Trânsito normal para uma sexta-feira, mas com problemas no Caniço

Bom dia. O trânsito que se faz sentir a esta hora da manhã é nada mais do que o habitual para um dia útil de semana, com os habituais pontos de maior concentração de viaturas, saídas e entradas da via rápida com algum congestionamento.

Nesta sexta-feira, 11 de Março, há a destacar a zona entre a Cancela e a o nó de Pestana Júnior na Via Rápida e a Cota 40 já no centro do Funchal, desde a rotunda da Cruz de Carvalho até ao Campo da Barca com muitas paragens e trânsito lento.

De resto, para já, passados das 8h30, sem qualquer incidente a reportar no Funchal.

No entanto, fora da capital há, neste momento algum trânsito 'entalado' no túnel da Mãe de Deus, subida do Caniço de Baixo, com uma extensa fila a formar-se maioritariamente na faixa da esquerda no sentido Machico - Ribeira Brava, km 27.

Ver Galeria

A fila estende-se para já além da ponte do Porto Novo.