Trânsito com a normalidade habitual

Bom dia. O trânsito que se faz sentir a esta hora nas principais estradas da Madeira é da habitual normalidade. Ou seja, muito fluxo de veículos na Via Rápida desde a zona Este para o Funchal, que se nota em marcha muito mais lenta.

Para já sem quaisquer problemas na circulação, seja nesta faixa seja na outra, importa olhar para as estradas regionais e, nesse particular, o mesmo cenário, muito tráfego mas sem aparentes dificuldades além das habituais nesta hora-de-ponta, sobretudo, claro, rumo ao centro do Funchal.

Fora da capital é na zona norte que ainda se verifica algum efeito nas estradas pela chuva que caiu ontem desde a tarde e ter-se-á prolongado pela noite dentro. O piso ainda ligeiramente molhado, mas claramente já sem sinais, melhora a aderência dos pneus e facilita a condução. Em todo o caso, nunca são demais cautelas.