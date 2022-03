Desenhos de Teresa Gonçalves Lobo dão nova vida ao carvão das árvores queimadas

'Da Raiz ao Núcleo' é o nome da exposição de Teresa Gonçalves Lobo hoje inaugurada na Assembleia Legislativa da Madeira. “Não desenho para um lugar. Desenho e depois quando existe um sítio para expor, tento adaptar o meu desenho ao lugar e ao discurso narrativo”, explicou a artista.

A mostra que pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, até 31 de Julho de 2022 reúne cerca de duas dezenas de obras. Alguns dos desenhos foram feitos com carvão das árvores queimadas em incêndios que assolaram as serras da Madeira. “Foi uma sensação incrível estar a desenhar com esta madeira de árvore queimada. É um privilégio ir buscar a cinza e voltar a dar vida… aquela árvore que já nos deu oxigénio, que já nos deu flores e já nos deu fruto”, referiu Teresa Gonçalves Lobo. A artista confidenciou ainda que desenha sempre descalça “para sentir o pulsar que vem da terra”.

Exposição de Teresa Gonçalves Lobo "transfigura" Assembleia da Madeira Marcelino Castro refere que a exposição 'Da Raiz ao Núcleo' "faz lembrar um campo onde as coisas crescem".

No âmbito da exposição, que ficará patente até ao dia 31 de julho de 2022, será desenvolvido um programa de visitas orientadas pela própria artista, dirigidas a vários públicos, incluindo turistas portugueses e estrangeiros e estabelecimentos de ensino.