Capitania emite aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte para o Arquipélago da Madeira até às 18 horas desta sexta-feira.

De acordo com um comunicado emitido, com base nas informações recebidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá vento de W/NW moderado a fresco diminuindo gradualmente para bonançoso a moderado, rodando para NW durante a manhã, por vezes fresco no fim do período.

As ondas na costa Norte são de NW de 1,5 a 2,5 M, aumentando gradualmente para 4 a 5 M a partir da manhã e, na costa Sul, estão previstas ondas de W/SW 1 a 1,5 M, aumentando para 2 a 3 M a partir da manhã na parte W da Ilha da Madeira.

A Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.