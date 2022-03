O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos.

O vento vai soprar fraco (inferior a 15 km/h) e está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC