Filme sobre Cesária Évora vai abrir "IndieMusic" do festival IndieLisboa

O documentário "Cesária Évora", de Ana Sofia Fonseca, abrirá em abril o programa "IndieMusic", do Festival de Cinema IndieLisboa, numa edição que contará também com filmes sobre Carlos Zíngaro, Patti Smith ou Courtney Barnett, foi hoje anunciado.

O "IndieMusic" é uma das secções competitivas do IndieLisboa, com uma seleção de filmes que "fazem a ponte entre a música e o cinema", abrindo com uma longa-metragem da jornalista e realizadora Ana Sofia Fonseca sobre a cantora cabo-verdiana Cesária Évora.

O documentário, que conta a história da artista, recorrendo a imagens de arquivo, gravações inéditas e testemunhos, tem estreia esta semana no Festival South by Southwest, em Austin, nos Estados Unidos.

O IndieLisboa anunciou ainda a presença de outros 12 filmes nesta secção, nomeadamente "Sonosfera Telectu", sobre o grupo português de música experimental fundado por Vítor Rua e Jorge Lima Barreto.

O filme é assinado por Vasco Bação, Ilda Teresa Castro e pelo próprio Vítor Rua e "acompanha de forma imersiva a vida na estrada do duo vanguardista, durante os anos 1980 e 1990", refere o festival.

Destaque ainda para "A escuta", filme de Inês Oliveira sobre o violinista Carlos Zíngaro, "um dos nomes mais importantes da música experimental portuguesa", que - por ocasião da estreia do filme - atuará na Culturgest, em Lisboa, a 30 de abril.

O filme-concerto "Songs For Drella", com Lou Reed e John Cale, captado em 1991 por Ed Lachman, "Anonymous Club", de Danny Cohen, sobre a artista australiana Courtney Barnett, "Nothing Compares", de Kathryn Ferguson, sobre a cantora irlandesa Sinéad O'Connor, e "Patti Smith, electric poet", de Anne Cutaia e Sophie Peyrard, também irão passar no festival.

O IndieLisboa decorrerá de 28 de abril a 08 de maio no cinema São Jorge, na Culturgest, Cinemateca Portuguesa e no Cinema Ideal, retomando, assim, o calendário pré-pandemia.

Da programação anteriormente anunciada, sabe-se que será feita uma retrospetiva sobre o cinema da realizadora norte-americana Doris Wishman, pioneira e autora de filmes "audaciosamente eróticos e de caráter protofeminista", que morreu em 2002.