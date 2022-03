Trânsito caótico nos dois sentidos da via rápida

Um possível acidente ou avaria entre o viaduto da Via Rápida e o túnel João Abel de Freitas (faixa sul) logo a seguir ao nó de Santo António, está a condicionar o trânsito nesta manhã de quinta-feira, isto depois de num primeiro momento parecer que seria uma manhã normal.

A fila já se estende além da zona do Pilar, em São Martinho, no sentido Ribeira Brava - Machico, com demora que pode chegar a vários minutos, uma vez que os carros passam, mas poucos de cada vez. Muitos automobilistas estão a optar por sair nas saídas antes do ponto mais difícil.

No outro sentido, também problemas, logo após o nó do Pinheiro Grande e imediatamente antes do túnel com o mesmo nome, com uma fila parada ou em marcha lenta que já se estende, neste momento, até ao nó da Cancela, mas tenderá a aumentar.