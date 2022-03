Muitas nuvens e chuva fraca esta quinta-feira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira apontam para períodos de céu muito nublado e períodos de chuva fraca, em especial a partir da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, com rajadas dos 10 aos 30 km/h, do quadrante oeste.

Está prevista uma pequena subida da temperatura. Tanto a Madeira como o Porto Santo deverão contar com uma máxima de 21ºC e a temperatura mínima deverá rondar os 14ºC.

Para o Funchal, o IPMA prevê, também, períodos de céu muito nublado e períodos de chuva fraca, a partir da tarde. O vento deverá ser fraco a moderado, entre 10 a 25 km/h, de sudoeste.

Quanto ao estado do mar, conte com ondas de noroeste com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros, na costa Norte. No lado Sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.