Começou a reunião entre ministros russo e ucraniano na Turquia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitro Kuleba, e da Rússia, Sergey Lavrov, iniciaram hoje na Turquia a primeira reunião entre ambos desde o início da invasão russa, há duas semanas, para negociar uma solução para o conflito.

Os dois governantes chegaram na quarta-feira à noite ao resort de Belek, na província de Antália, e o anfitrião da reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Çavusoglu, encontrou-se com a delegação ucraniana e, depois, com a russa, segundo confirmou na sua conta no Twitter.

A reunião começou pouco depois das 11:00 locais (08:00 em Lisboa), em formato tripartido, segundo a transmissão da rede turca NTV.

Responsáveis de Kiev e Moscovo já se reuniram em outras ocasiões, mas esta é a primeira vez que a Rússia envia um ministro para as conversações sobre a crise.

As conversações entre Kiev e Moscovo resultaram até agora em cessar-fogos e na abertura de corredores humanitários para retirar civis de cidades sitiadas, mas a Rússia tem sido acusada de violar os acordos.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.