Câmara do Funchal garante “excelente negociação” em empréstimo de 3 milhões de euros

Das deliberações hoje aprovadas em reunião de Câmara do Funchal, Pedro Calado destaca a aprovação “em boa hora, da minuta de contrato de empréstimo de 3 milhões de euros para 2ª fase da construção da ETAR”.

Em boa hora “atendendo à conjuntura internacional” tendo em conta a subida da inflação, o aumento das taxas de juro, e consequentemente o aumento dos preços dos materiais, para manifestar-se convicto que a câmara conseguiu “uma excelente negociação com a instituição financeira” ao dar conta do empréstimo até 3 milhões de euros a 20 anos e com SPRED de 0,445%.

Valor que não acresce qualquer tipo de comissão, o que deixa satisfeito o edil funchalense.