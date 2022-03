Câmara do Funchal assina protocolo com serviços de reinserção prisional

Na próxima segunda-feira, pelas 16h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF), terá lugar a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração para a implementação do projeto TRÉGUA – Práticas Artísticas para a Reinserção Social.

"O referido protocolo decorre do convite formulado pela Direção Geral de Reinserção e Serviço Prisionais (DGRSP) ao Município do Funchal, no sentido de colaborar na implementação deste projeto, que tem por objetivo fomentar a integração social e laboral através da arte, promovendo a capacitação de pessoas em situação de reclusão pela aquisição de competências técnicas e artísticas, tendo como ponto de partida a preservação das tradições e da identidade madeirense. Este projeto visa, ainda, promover o empreendedorismo através da aquisição de competências técnicas e do estímulo à criação de oportunidades de emprego", explica uma nota da Presidência da autarquia.

A Associação Casa Invisível é o parceiro local da área artística, que irá implementar o projeto TRÉGUA com 12 reclusos do Estabelecimento Prisional do Funchal.

"A Câmara Municipal do Funchal, para além de ter assumido um papel de mediação e agilização desta parceria, irá acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, sendo que os artigos decorrentes do projeto serão colocados à venda no Viveiro de Lojas do Funchal, revertendo a totalidade da receita para os reclusos envolvidos no projeto", acrescenta.

O protocolo será assinado pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e pelo Diretor-geral de Reinserção e Serviço Prisionais, Rómulo Mateus.