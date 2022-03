Câmara do Funchal e Grupo Sousa facilitam envio de ajuda à Ucrânia

Foi assinado, ao final da manhã desta quarta-feira, um protocolo, entre a Câmara do Funchal, o Grupo Sousa e a Associação de Ucranianos em Portugal, que tem como principal objectivo reunir as ajudas para a Ucrânia e enviar para Lisboa, de onde seguirão para aquele país ou para os países que receberam refugiados.

A Câmara do Funchal compromete-se a divulgar as acções de recolha de ajudas, que serão encaminhadas para a LOGISLINK do Grupo Sousa, na Cancela, de onde seguirão, por via marítima, para o continente - terminal de Alverca -, nas duas viagens semanais dos navios da empresa.

Valentyna Chan, representante na Região da Associação de Ucranianos em Portugal, começou por agradecer todo o apoio que tem sido dado pelos madeirenses - nascida em Kiev veio para a Madeira em 1997 - e a forma como a comunidade ucraniana foi sempre bem recebida.

Medicamentos, primeiros socorros e alimentos não perecíveis, são algumas das principais necessidades, mas também comida para bebés, fraldas e outros bens. Por outro lado, são também pedidos sacos-cama, lanternas e equipamentos de protecção.

Pedro Frazão, do Grupo Sousa deixou claro que o grupo empresarial madeirense está "pronto para disponibilizar todos os meios logísticos" para a entrega dos donativos em Lisboa e garantiu que serão enviados "palete a palete", sem ser necessário esperar por encher um contentor.

Para o presidente da Câmara Municipal do Funchal este é um sinal claro do apoio aos ucranianos, "a todos", aos que estão em Portugal e aos que "estão a lutar pelo seu país".

Além do encaminhamento das ajudas, a CMF vai procurar facilitar a integração de ucranianos em cursos de português, de estabelecimentos de ensino do concelho e procurar apoiar na entrada no mercado de trabalho.

"Todos temos de quebrar as burocracias e passar à acção", afirma Pedro Calado que lembra que "há ucranianos que são profissionais de excelência e que estão dispostos a trabalhar".

A Ucrânia, afirmou, "tem dado um exemplo de saber estar com dignidade" através da "forma exemplar" como os ucranianos estão a defender o seu país