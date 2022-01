Cafôfo lembra que votar é um dever cívico para com o País e um compromisso para com a Madeira

O presidente do Partido Socialista-Madeira, Paulo Cafôfo, votou esta manhã na Escola da Ajuda, no Funchal, momento em que aproveitou para apelar a que todos os madeirenses e porto-santenses exerçam o seu dever cívico.

Na ocasião, Paulo Cafôfo sublinhou a importância destas eleições legislativas, referindo que em causa está, por um lado, a governabilidade do País e quem será o próximo primeiro-ministro, e, por outro, a representatividade da Madeira na Assembleia da República. “Votar é muito importante, porque está em causa um dever para com o País, mas também um compromisso para com a Madeira”, afirmou, apelando ao voto de todos: "Só assim asseguraremos o futuro”.

Paulo Cafôfo destacou a campanha esclarecedora que foi feita pelo PS, dentro do contexto limitativo da pandemia. Foi uma campanha “toda baseada nas nossas propostas e nas nossas ideias e hoje a decisão está na mão do povo”, declarou o líder socialista, mostrando o objectivo de eleger três deputados pela Madeira.

Apreensivo em relação à abstenção, tendo em conta a conjuntura pandémica, Paulo Cafôfo fez questão de referir que a segurança está garantida, pelo que o dever cívico deverá ser assegurado por todos.