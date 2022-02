Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores realiza visita oficial à Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, inicia, esta quarta-feira, uma visita oficial à Madeira, a convite do homólogo madeirense, José Manuel Rodrigues.

"A visita do presidente do parlamento açoriano tem por objectivo fortalecer a cooperação entre as regiões autónomas e entre os dois parlamentos, e surge na sequência da deslocação oficial já efectuada pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, em Setembro do ano passado", explica uma nota enviada às redacções pelo parlamento madeirense.

Luís Garcia chega à Madeira no final da tarde de quarta-feira, tendo nos dias seguintes várias reuniões de trabalho.

Na quinta-feira, de manhã, é recebido pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e depois irá visitar as obras de construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

Na tarde de quinta-feira, os presidentes dos dois parlamentos reúnem na Assembleia Legislativa com os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e com os líderes dos grupos parlamentares e o deputado único do PCP. Em cima da mesa vão estar os dossiers comuns às duas regiões autónomas, entre eles a revisão da Constituição no capítulo das autonomias, a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas e a questão da continuidade territorial.

O dia termina com uma visita oficial ao Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.

Há ainda espaço para uma deslocação à Madeira Wine Company, uma das mais antigas empresas produtoras de vinho Madeira.

Na sexta-feira, Luís Garcia visita a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação - ARDITI.

No final da manhã vai conhecer um dos parques eólicos da Empresa de Electricidade da Madeira no Paul da Serra.

Depois do almoço, o programa oficial passa pelo Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, onde as comitivas açoriana e madeirense vão ser guiadas pela directora Regional da Cultura, Teresa Brazão, e pela directora do Museu, Márcia Sousa.

A agenda reserva, também, espaço para uma visita à empresa GásLink, a fornecedora do gás natural que já contribui para 20% da produção eléctrica na ilha da Madeira.

O programa oficial encerra, pelas 21 horas, com um concerto, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira o inserido na 5.ª edição do 'aCORDE! Na promoção dos cordofones tradicionais madeirenses', onde vão actuar grupos de cordofones tradicionais madeirenses (Grupo Escolar, Grupo Folclórico de Santana, Si Que Brade, Grupo Folclórico da Camacha e Orquestra de Ponteado).

Nesta visita oficial à Madeira o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores vem acompanhado da esposa, do Chefe de Gabinete e da Adjunta da Presidência. A comitiva parte no sábado à tarde para os Açores.